USD 59.31 - 0.68
EUR 63.82 - 0.91
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

15 километров ткани было арестовано у предприятия в Екатеринбурге из-за долга перед инспекцией ФНС

6 февраля 2017, 14:10Добавить новость
бизнес,город,деньги,закон,нарушение,Свердловская область,экономика,арест,имущество,долг,задолженность,ткань,ФНС

Арестованное у предприятия в Екатеринбурге имущество будет продано: вырученные деньги пойдут на погашение задолженности, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости»

В уральской столице судебные приставы произвели арест имущества предприятия, занимающегося реализацией ткани и фурнитуры. Организация задолжала налоговому ведомству 25 миллионов рублей.

Нитки, бахрома, кружева и 700 рулонов ткани длиной 15 км описаны и будут проданы. Вырученные деньги будут направлены на погашение долга предприятия перед ФНС

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , ,
1 527 компаний-однодневок обанкротились в 2016 году в Свердловской области (ФОТО) 20 января, 13:50 2
Более 134 000 рублей задолжало МУП «Водоканал» в Новой Ляле рабочим по выплате зарплаты 9 января, 16:45
Пенсионерка из Нижнего Тагила получила иск о несуществующей задолженности ЖКХ в размере 47 000 рублей 13 декабря 2016, 11:35 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 34
Подписаться на новости