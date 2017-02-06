15 километров ткани было арестовано у предприятия в Екатеринбурге из-за долга перед инспекцией ФНС

Арестованное у предприятия в Екатеринбурге имущество будет продано: вырученные деньги пойдут на погашение задолженности, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».

В уральской столице судебные приставы произвели арест имущества предприятия, занимающегося реализацией ткани и фурнитуры. Организация задолжала налоговому ведомству 25 миллионов рублей.





Нитки, бахрома, кружева и 700 рулонов ткани длиной 15 км описаны и будут проданы. Вырученные деньги будут направлены на погашение долга предприятия перед ФНС.