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Бизнес в Нижнем Тагиле

Четверть молочных продуктов в России не отвечает стандартам качества

6 марта 2017, 17:40Добавить новость
Россия,экономика,сельское хозяйство,молоко,производство,Россельхознадзор,качество
В последнее время в России снизилось качество молочных продуктов, об этом сообщает газета «Известия». По данным специалистов, в стране четверть молочной продукции не отвечает необходимым стандартам качества. При этом ее употребление снизилось за последние 3 года на 15%, по данным Россельхознадзора

В Счетной палате РФ заявляют о том, что в последнее время частники стали чаще отказываться от содержания скота, поэтому производство молока упало. Пользуясь ситуацией, производители молочной продукции для увеличения количества молока стали добавлять в него пальмовое масло: такая продукция дешевле, чем натуральная, и пользуется у россиян спросом. 

Эксперты считают, что данная добавка приводит к ожирению и плохо влияет на человеческий организм. 
© TagilCity.ru
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