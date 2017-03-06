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Бизнес в Нижнем Тагиле

Екатеринбуржский «холодильник» известных торговых сетей банкротится перед приватизацией

6 марта 2017, 08:30Добавить новость
бизнес,город,Екатеринбург,Свердловская область,экономика,торговые сети,ритейлеры,банкрот,холодильник
В Свердловской области банкротится первый уральских хладокомбинат «Норд». 3 марта заявление об этом поступило в арбитражный суд.

Известно, что руководство хладокомбината само заявило о банкротстве, несмотря на лидирующие позиции по части хранения замороженных продуктов и планы региона по его приватизации, пишет E1.ru.

Так, в этом «холодильнике» хранятся продукты из популярных торговых сетей «Ашан», «Метро», «Мегамарт», «Монетка» и «Купец».

Добавим, предприятие находится в плане приватизации имущества региона, подписанного Дмитрием Медведевым.

© TagilCity.ru
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