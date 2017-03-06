Екатеринбуржский «холодильник» известных торговых сетей банкротится перед приватизацией

Известно, что руководство хладокомбината само заявило о банкротстве, несмотря на лидирующие позиции по части хранения замороженных продуктов и планы региона по его приватизации, пишет E1.ru.



Так, в этом «холодильнике» хранятся продукты из популярных торговых сетей «Ашан», «Метро», «Мегамарт», «Монетка» и «Купец».



Добавим, предприятие находится в плане приватизации имущества региона, подписанного Дмитрием Медведевым.