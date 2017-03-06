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Бизнес в Нижнем Тагиле

Минпромторг на треть увеличил список облагаемых повышенным налогом автомобилей

6 марта 2017, 15:20Добавить новость
авто,Россия,экономика,налоги,деньги,машина,цена,транспортный налог
Список автомобилей, облагаемых повышенным налогом, расширится, как сообщает газета «Известия». Минпромторг утвердил полный список авто высшей ценовой категории. По сравнению с прошлым годом количество дорогих автомобилей, подлежащих повышенному налогу, возрастет почти в 2 раза.

Повышенным транспортным налогом будут облагаться машины стоимостью выше 3 миллионов рублей. В настоящее время в списке появилась 201 новая модель авто.

Кроме тех автомобилей, которые уже были в списке ранее, появились другие модели автопроизводителей: Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz и Rolls-Royce. Всего в перечне 2017 года 909 позиций.  
© TagilCity.ru
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