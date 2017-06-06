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Бизнес в Нижнем Тагиле

Российские банки отменили обязательный первоначальный взнос на ипотеку

6 июня 2017, 17:45Добавить новость
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Банки возвратили россиянам ипотеку без первоначального взноса. 

Конкуренция, действующая в банковской среде, вернула на кредитный рынок ипотеку без первоначального взноса, об этом сообщает газета «Известия».

В период экономического кризиса банки перестали предоставлять такую услугу, но сейчас условия кредитования смягчились. Это связано с изменением ситуации в стране.

По оценке специалистов, сейчас на рынке кредитов для 73% недорогих квартир в новостройках действует ипотека без первоначального взноса. Правда, процентная ставка при предоставлении таких кредитов выше. 

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