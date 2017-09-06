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Новости Нижнего Тагила

Проценты по ипотеке для россиян достигли исторического минимума (ВИДЕО)

6 сентября 2017, 21:20Добавить новость
банк,бюджет,деньги,Россия,экономика,ипотека,недвижимость
В России продолжается снижение процентных ставок по ипотеке.

Ставки по ипотеке для россиян достигли своего исторического минимума. В июне 2017 года банки выдавали населению кредиты под 11,1%. Эта ставка является минимальной с начала 2009 года, когда только началось отслеживание месячных ставок по ипотечному кредитованию.

 

Как отмечают эксперты, в текущем году ипотечный рынок и рынок недвижимости вернулись к докризисному уровню. Жилье становится доступнее, условия получения ипотеки стали более лояльными.

 

Это стало возможным благодаря снижению инфляции и ставок Центробанка. Большую роль сыграла конкурентная борьба – при снижении процентов основными банками остальные также начинают пересматривать ценовую политику.

 

Предполагается, что в скором времени средняя процентная ставка может снизиться до однозначной цифры, пишет газета Известия.

Видео: газета «Известия»

 
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