Проценты по ипотеке для россиян достигли исторического минимума (ВИДЕО)

Ставки по ипотеке для россиян достигли своего исторического минимума. В июне 2017 года банки выдавали населению кредиты под 11,1%. Эта ставка является минимальной с начала 2009 года, когда только началось отслеживание месячных ставок по ипотечному кредитованию.

Как отмечают эксперты, в текущем году ипотечный рынок и рынок недвижимости вернулись к докризисному уровню. Жилье становится доступнее, условия получения ипотеки стали более лояльными.

Это стало возможным благодаря снижению инфляции и ставок Центробанка. Большую роль сыграла конкурентная борьба – при снижении процентов основными банками остальные также начинают пересматривать ценовую политику.

Предполагается, что в скором времени средняя процентная ставка может снизиться до однозначной цифры, пишет газета Известия.





Видео: газета «Известия»