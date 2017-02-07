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Бизнес в Нижнем Тагиле

Компания РЖД не вошла в программу приватизации

7 февраля 2017, 19:00Добавить новость
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Правительство России утвердило программу приватизации, которая уже согласована с кабмином, сообщает газета «Известия». РЖД в нее не вошла, как отмечает первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Ранее обсуждался вопрос о небольшом пакете акций, которые могли быть приватизированы в пользу негосударственных пенсионных фондов. В настоящее время этот вопрос не обсуждается.

Вице-премьер Игорь Шувалов, обсуждая программу приватизации, обратил внимание на развитие моногородов в России. Он отметил, что судьба монообразований не зависит от того, в чьих руках сосредоточены предприятия – в частных или государственных. Самое главное в этом вопросе – безопасность и возможность развития. 

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