Компания РЖД не вошла в программу приватизации

Правительство России утвердило программу приватизации, которая уже согласована с кабмином, сообщает газета «Известия». РЖД в нее не вошла, как отмечает первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Ранее обсуждался вопрос о небольшом пакете акций, которые могли быть приватизированы в пользу негосударственных пенсионных фондов. В настоящее время этот вопрос не обсуждается.





Вице-премьер Игорь Шувалов, обсуждая программу приватизации, обратил внимание на развитие моногородов в России. Он отметил, что судьба монообразований не зависит от того, в чьих руках сосредоточены предприятия – в частных или государственных. Самое главное в этом вопросе – безопасность и возможность развития.