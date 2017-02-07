USD 59.19 + 0.48
EUR 63.24 + 0.08
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Нижнетагильская корпорация «Уралвагонзавод» продает свою дочернюю компанию «УВЗ-Логистик»

7 февраля 2017, 17:05Добавить новость
администрация,бизнес,деньги,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,УВЗ,экономика,сделка,проект,инвестиции,контракт,уралвагонзавод

НПК УВЗ достигла договоренности с ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» о продаже 100% принадлежавшей ей компании «УВЗ-Логистик». 

«УВЗ-Логистик» - один из крупнейших собственников подвижного состава. В парке компании находится 40 000 вагонов, 75% из них – полувагоны. Весь этот парк останется под управлением дочки РЖД - «Федеральной грузовой компании» (ФГК). Сама же компания «УВЗ-Логистик» на 100% будет принадлежать НПФ «Благосостояние».

УВЗ выходит из инвестиционного проекта, продав компанию, на условиях, полностью удовлетворяющих корпорацию. А также для нового собственника эта сделка будет тоже выгодной. Закрытие сделки состоится после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Этой сделкой будет выполнено поручение президента РФ: портфель обязательств «Уралвагонзавода» сокращается почти на 145 миллиардов рублей.

© TagilCity.ru
Уралвагонзавод (УВЗ)
(3435) 345-270, 345-470
(3435) 345-169
метки , , , , , , , , , , , ,
25,7 миллиарда рублей предоставлены нижнетагильской корпорации УВЗ в качестве государственных гарантий (ФОТО) 17 января, 17:00 4
Кубинская делегация провела переговоры о сотрудничестве с руководством ЧТЗ, члена нижнетагильской корпорации УВЗ 18 ноября 2016, 17:50 2
Более 21 миллиона рублей выделено в этом году в Нижнем Тагиле на оснащение школьных столовых 22 сентября 2016, 17:10 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 209
Подписаться на новости