Нижнетагильская корпорация «Уралвагонзавод» продает свою дочернюю компанию «УВЗ-Логистик»

НПК УВЗ достигла договоренности с ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» о продаже 100% принадлежавшей ей компании «УВЗ-Логистик».

«УВЗ-Логистик» - один из крупнейших собственников подвижного состава. В парке компании находится 40 000 вагонов, 75% из них – полувагоны. Весь этот парк останется под управлением дочки РЖД - «Федеральной грузовой компании» (ФГК). Сама же компания «УВЗ-Логистик» на 100% будет принадлежать НПФ «Благосостояние».





УВЗ выходит из инвестиционного проекта, продав компанию, на условиях, полностью удовлетворяющих корпорацию. А также для нового собственника эта сделка будет тоже выгодной. Закрытие сделки состоится после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).





Этой сделкой будет выполнено поручение президента РФ: портфель обязательств «Уралвагонзавода» сокращается почти на 145 миллиардов рублей.