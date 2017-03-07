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Бизнес в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил задолжал предпринимателям полмиллиарда рублей за госконтракты

7 марта 2017, 09:30Добавить новость
бизнес,Нижний Тагил,Свердловская область,экономика,губернаторы,долги,контракт,обязательства,деньги
Генеральная прокуратура рассмотрела вопросы защиты прав предпринимателей, принимающих участие в муниципальных и государственных контрактах, и выявила нарушения со стороны глав трех уральских регионов. Губернаторов Свердловской, Челябинской и Курганской областей обязали погасить задолженности перед предпринимателями.
 
Как пишут «РИА Новости», Свердловская область имеет задолженность по госзаказам в размере 442 млн руб. Наибольший процент от этой суммы составляют долги учреждений здравоохранения.
 
Муниципалитеты Свердловской области также имеют задолженность, которая составляет 800 млн руб. В частности, Нижний Тагил должен предпринимателям около 500 млн руб.
 
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