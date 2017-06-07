250 миллионов рублей незаконного обогащения вменяется экс-министру транспорта Свердловской области (ФОТО)

В результате занятия предпринимательской деятельностью бывший министр транспорта Свердловской области получил 250 млн рублей в качестве незаконного обогащения.

Экс-министр транспорта Свердловской области обвиняется в незаконном обогащении, полученном при занятии предпринимательской деятельности, что запрещается чиновнику, занимающему такую должность.

В отношении бывшего министра транспорта ГУ СКР возбудило уголовное дело. Он предстанет перед судом.





Следствием установлено, что с 2010 по 2016 годы Сидоренко, находясь на должности министра транспорта и связи, занимался незаконным предпринимательством: был владельцем 70% акций одного из предприятий, оформленных на тещу, а также 100% доли ООО, учредителем которого являлся его брат. Обе эти компании участвовали в ремонте и строительстве дорог.





Фото: Общественное движение «Тагил без ям»

Несмотря на то, что госслужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельность, экс-министр принимал участие в управлении данных компаний и получал от этого прибыль. Организации, которыми руководил бывший министр, побеждали в аукционах и заключались госконтракты на крупные суммы.