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Бизнес в Нижнем Тагиле

250 миллионов рублей незаконного обогащения вменяется экс-министру транспорта Свердловской области (ФОТО)

7 июня 2017, 16:15Добавить новость
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В результате занятия предпринимательской деятельностью бывший министр транспорта Свердловской области получил 250 млн рублей в качестве незаконного обогащения. 

Экс-министр транспорта Свердловской области обвиняется в незаконном обогащении, полученном при занятии предпринимательской деятельности, что запрещается чиновнику, занимающему такую должность.

 

В отношении бывшего министра транспорта ГУ СКР возбудило уголовное дело. Он предстанет перед судом.

Следствием установлено, что с 2010 по 2016 годы Сидоренко, находясь на должности министра транспорта и связи, занимался незаконным предпринимательством: был владельцем 70% акций одного из предприятий, оформленных на тещу, а также 100% доли ООО, учредителем которого являлся его брат. Обе эти компании участвовали в ремонте и строительстве дорог

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Фото: Общественное движение «Тагил без ям»

 

Несмотря на то, что госслужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельность, экс-министр принимал участие в управлении данных компаний и получал от этого прибыль. Организации, которыми руководил бывший министр, побеждали в аукционах и заключались госконтракты на крупные суммы. 

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