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Бизнес в Нижнем Тагиле

Премия в области предпринимательства была вручена двум российским компаниям

7 июня 2017, 09:15Добавить новость
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В Москве накануне вручали премию в области предпринимательства «Золотой Меркурий». Мероприятие, организатором которого является торгово-промышленная палата РФ, проводится уже в 13-ый раз.

В 2017 году на получение звания и памятной статуэтки претендовали 150 представителей малого бизнеса и компаний-экспортеров.

Сергей Катырин, президент ТПП, пояснил, что участники проходили тщательный отбор. Сначала через специальную компьютерную программу, затем решением жюри - авторитетной комиссии.

Лучшим малым предприятием по производству потребительской продукции стала краснодарская компания «Диалог», специализирующаяся на производстве экстракта древесины дуба. Интересно, что на предприятии числится всего девять человек - семейный бизнес.

Звание «Лучшего предприятия-экспортёра промышленного производства» получило ПАО «КуйбышевАзот» из Тольятти. Химическую продукция компания экспортирует в более чем 60 стран мира, общая выручка - 38 миллиардов рублей в год.

В целом эксперты отметили, что активность предпринимателей растёт, несмотря на нестабильность в экономике. В нашей стране сейчас числится около 6 млн представителей малого и среднего бизнеса, подсчитали в Министерстве экономического развития. Организаторы премии уверены, что это число может значительно вырасти, если создать для предпринимателей более комфортные условия. Речь идет об актуальных проблемах бизнеса - реформе контрольно-надзорной деятельности, снижении административных барьеров и обеспечении доступа к финансовым ресурсам.

© TagilCity.ru
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