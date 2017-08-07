Число микрофинансовых организаций в России будет постепенно снижаться

Центробанк проводит в 2017 году вторую волну зачистки от недобросовестных микрофинансовых организаций. Компании по предоставлению микрозаймов будут постепенно прекращать свою деятельность.

Рынок микрофинансирования истощается: за 2017 год закрыли уже более 500 организаций. Деятельность таких компаний регулирует Центробанк, благодаря которому прекращается работа недобросовестных представителей отрасли. Как предсказывают аналитики, к концу 2017 года закроется большая часть микрофинансовых организаций из-за нерентабельности.

Вторая волна чистки приведет к тому, что к декабрю текущего года останется около 2000 компаний, а к концу 2018 года их число снизится до 1500. Однако эксперты считают, что такая чистка может привести к росту процентных ставок по кредитам. Впоследствии число МФО будет снижаться уже не из-за чистки, а из-за нерентабельности бизнеса – спрос населения на микрозаймы достигнет пика в ближайшее время, но затем резко упадет, что заставит МФО закрываться.

Несмотря на то, что компании будут постепенно прекращать свою деятельность, Центробанк планирует и дальше следить за их работой, сообщают Известия. Жалобы на недобросовестную деятельность от населения все так же поступают. Ведь спрос на займы пока не снижается, а большинство микрофинансовых организаций все так же не следуют закону и используют нелегальные схемы по движению денег.