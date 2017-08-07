Стоимость жизненно важных лекарств для россиян снизилась на 3,2%

За первое полугодие 2017 года стоимость жизненно важных препаратов снизилась на 3,2%. Аналитики называют такое падение цены рекордным.

Цены на жизненно важные лекарства снизились на 3,2% с начала текущего года. Добиться этого удалось с повышением спроса на лекарства этой категории и введением новой политики регулирования цен. Сейчас цены снижены максимально, как утверждают аналитики.

Несмотря на понижение цены, рынок лекарств при этом за 6 месяцев 2017 года вырос на 12,3% по отношению к тому же периоду прошлого года. Если за первое полугодие 2016 года аптеки заработали 101,3 млрд рублей от продажи жизненно важных препаратов, то в 2017 году выручка достигла 113,8 млрд рублей. Такой прирост вызван увеличением количества лекарств, проданных в этом году.

Как сообщают Известия, россияне тратят большую часть средств в основном на импортные препараты. Так, прибыль от продажи импортных лекарств составила 71,8%, а от реализации отечественных – всего 28,2%. Однако из-за демократичной цены на российские лекарства общее число проданных препаратов почти сравнялось: 52,2% составляют упаковки отечественных лекарств, а 47,8% - импортные.