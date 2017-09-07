Филиал «5 канала» в Екатеринбурге прекратил работу из-за кризиса

«5 канал» начинает закрывать свои филиалы. Источник телеканала сообщает, что причиной является «экономическая целесообразность». Уже закрыты представительства в Воронеже, Новосибирске и США. Многие сотрудники были уволены.

Представительство канала в Екатеринбурге также прекратило свою работу. Сотрудники екатеринбургского филиала последний месяц не имели своего офиса – работать приходилось на дому.

Сейчас у федерального канала осталось 5 филиалов по России и представительство в Германии. Предполагается, что они прекратят работу до конца года. По информации от Ura.ru, после закрытия телеканалов будет создан холдинг, в который войдут «РЕН-ТВ», «5 канал» и «Известия».