МУП «Водоканал» Екатеринбурга заплатит штраф в 74 млн рублей

МУП «Водоканал» в Екатеринбурге заплатит штраф в 74 миллиона рублей. Такое решение вынесла Федеральная антимонопольная служба.
Специалисты ФАС установили, что предприятие составляло договоры водоснабжения и отведения воды с условиями, невыгодными для другой стороны.
Ведомство посчитало, что предприятие злоупотребило доминирующим положением, ограничив конкуренцию, передает издание Областная газета.
МУП не согласился с решением службы и обратился с заявлением в судебную инстанцию, однако арбитражный суд оставил решение ФАС в силе - штраф 74 млн рублей.