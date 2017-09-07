МУП «Водоканал» Екатеринбурга заплатит штраф в 74 млн рублей

Специалисты ФАС установили, что предприятие составляло договоры водоснабжения и отведения воды с условиями, невыгодными для другой стороны.





Ведомство посчитало, что предприятие злоупотребило доминирующим положением, ограничив конкуренцию, передает издание Областная газета.



МУП не согласился с решением службы и обратился с заявлением в судебную инстанцию, однако арбитражный суд оставил решение ФАС в силе - штраф 74 млн рублей.