Правительство РФ может обязать госучреждения использовать отечественное оборудование

Минпромторг призывает российские организации использовать в работе отечественное телекоммуникационное оборудование. Государственные предприятия и компании, принадлежащие государству более чем наполовину, будут обязаны отдавать ему приоритет.

Телекоммуникации уже внесены в специальный реестр. Его ведением занимается Министерство промышленности и торговли РФ. Такие дополнительные меры были разработаны ведомством для поддержки российских производителей телекоммуникационного оборудования.

Также в рамках проекта обсуждается возможность ограничения допуска иностранного оборудования к закупкам госучреждениями и компаниями с госучастием. В правительстве инициатива сейчас обсуждается, пишет газета Известия.