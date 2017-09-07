| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Правительство РФ может обязать госучреждения использовать отечественное оборудование

7 сентября 2017, 13:00Добавить новость
бизнес,бюджет,Россия,экономика,оборудование,минпромторг,поддержка
Минпромторг России предлагает обязать госучреждения и относящиеся к ним компании отдавать приоритет в работе отечественному телекоммуникационному оборудованию.

Минпромторг призывает российские организации использовать в работе отечественное телекоммуникационное оборудование. Государственные предприятия и компании, принадлежащие государству более чем наполовину, будут обязаны отдавать ему приоритет.

 

Телекоммуникации уже внесены в специальный реестр. Его ведением занимается Министерство промышленности и торговли РФ. Такие дополнительные меры были разработаны ведомством для поддержки российских производителей телекоммуникационного оборудования.

 

Также в рамках проекта обсуждается возможность ограничения допуска иностранного оборудования к закупкам госучреждениями и компаниями с госучастием. В правительстве инициатива сейчас обсуждается, пишет газета Известия.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Косметика и парфюмерия в России будут производиться из российского сырья
29 августа, 10:30
0 0
Дмитрий Медведев попросил страны ЕАЭС поддержать Екатеринбург в голосовании за место проведения ЭКСПО-2025
15 августа, 13:30
1 3
Лазер впервые придет на помощь российскому сельскому хозяйству
6 июля, 19:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 48
Подписаться на новости