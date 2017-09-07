Рабочие ЕВРАЗа в Канаде угрожают Абрамовичу забастовкой

Рабочие завода ЕВРАЗ в Канаде угрожают Роману Абрамовичу забастовкой.

Работники предприятия сообщают, что 8 сентября они начинают бастовать. Ранее рабочие говорили, что планируют приостановить работу электропечей. Сейчас профсоюз ведет переговоры с руководством холдинга.





Причиной конфликтов стало то, что с работниками ЕВРАЗа до сих пор не перезаключили коллективный договор, а старый документ утратил свою законную силу в 2016 году.





Нынешнее положение дел может стоить Абрамовичу серьезного контракта, согласно которому, ЕВРАЗ должен поставить 75% от необходимого объема труб для расширения нефтепровода в Западной Канаде, пишет Ура.ру.





Напомним, что в Свердловской области работники ЕВРАЗа также неоднократно жаловались на нарушения их прав.