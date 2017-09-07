| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Рабочие ЕВРАЗа в Канаде угрожают Абрамовичу забастовкой

7 сентября 2017, 16:00Добавить новость
забастовка,Евраз,Абрамович,рабочие,закон,Канада,нарушение

Рабочие завода ЕВРАЗ в Канаде угрожают Роману Абрамовичу забастовкой.

Работники предприятия сообщают, что 8 сентября они начинают бастовать. Ранее рабочие говорили, что планируют приостановить работу электропечей. Сейчас профсоюз ведет переговоры с руководством холдинга.

Причиной конфликтов стало то, что с работниками ЕВРАЗа до сих пор не перезаключили коллективный договор, а старый документ утратил свою законную силу в 2016 году.

Нынешнее положение дел может стоить Абрамовичу серьезного контракта, согласно которому, ЕВРАЗ должен поставить 75% от необходимого объема труб для расширения нефтепровода в Западной Канаде, пишет Ура.ру.

Напомним, что в Свердловской области работники ЕВРАЗа также неоднократно жаловались на нарушения их прав

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Считаете, что ваш работодатель нарушает ваши права? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Новокузнецкий ЕВРАЗ ЗСМК получил от природоохранной прокуратуры требование об устранении нарушений при сбросе сточных вод
19 июля, 13:05
1 0
Ранее судимый житель Лесного задержан с 775 граммами мака
31 июля, 15:35
7 1
70 работников шахты в Луганске организовали забастовку под землей: им не выдают зарплату с 2015 года
17 июля, 10:30
0 4

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 122
Подписаться на новости