Строительство моста между ГГМ и Дзержинским районом начнется в Нижнем Тагиле

Подписи в документе были поставлены главой города Сергеем Носов, врио губернатора Евгением Куйвашевым и вице-президентом Евраза Максимом Андриасовым. Событие состоялось в Екатеринбурге в выставочном центре «Экспо-Екатеринбург».



Присутствующие отметили, что данный шаг важен для города, поскольку соединение ГГМ и Дзержинского района позволит развивать территорию с благоприятной экологией.



Основная работа по реализации проекта останется за муниципалитетом, передаёт пресс-служба мэрии.



Сергей Носов отметил:

Это важный проект, который уже не одно десятилетие тагильчане мечтают воплотить в жизнь. Я думаю, что это жизненно важная потребность в путепроводе, который свяжет Гальянку и Вагонку через Тагильский пруд и позволит развивать территорию с благоприятной экологией.