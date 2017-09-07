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Новости Нижнего Тагила

Строительство моста между ГГМ и Дзержинским районом начнется в Нижнем Тагиле

7 сентября 2017, 07:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,Россия,Свердловская область,строительство,мост,мост через пруд,соглашение
Накануне было подписано соглашение о строительстве моста через Тагильский пруд в Нижнем Тагиле. Проект был разработан несколько лет назад, однако до сих пор к город не продвинулся к его реализации.

Подписи в документе были поставлены главой города Сергеем Носов, врио губернатора Евгением Куйвашевым и вице-президентом Евраза Максимом Андриасовым. Событие состоялось в Екатеринбурге в выставочном центре «Экспо-Екатеринбург».

Присутствующие отметили, что данный шаг важен для города, поскольку соединение ГГМ и Дзержинского района позволит развивать территорию с благоприятной экологией.

Основная работа по реализации проекта останется за муниципалитетом, передаёт пресс-служба мэрии.

Сергей Носов отметил:

 

Это важный проект, который уже не одно десятилетие тагильчане мечтают воплотить в жизнь. Я думаю, что это жизненно важная потребность в путепроводе, который свяжет Гальянку и Вагонку через Тагильский пруд и позволит развивать территорию с благоприятной экологией.

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Комментарии (1)
Нэйрел 07.09.2017 07:26:16 #
Уломал-таки Сергей Константинович, чертяка, ЕВРАЗовцев подписаться под миллиардный проект.    
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