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Автомобильный Нижний Тагил

Дорогой внедорожник арестовали у жителя Екатеринбурга за долги банку (ФОТО)

8 февраля 2017, 12:15Добавить новость
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Владелец автомобиля марки Range Rover взял кредит в банке под залог данного транспортного средства. Однако задолжал банку почти два миллиона рублей.

Фактически машиной пользовался созаемщик должника. Поэтому установить местонахождение автомобиля удалось не сразу. Судебные приставы разыскали транспортное средство и изъяли его. Машина помещена на спецстоянку, владелец машины не препятствовал аресту внедорожника.

Автомобиль находится на хранении у банка. Если должник не выплатит задолженность в течение установленного банком срока, автомобиль будет направлен на оценочную экспертизу и выставлен на торги.

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