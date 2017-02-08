Финансирование ремонта дороги от Нижнего Тагила до Серебрянки увеличат до 250 миллионов рублей

По сообщению департамента Свердловской области, финансирование восстановления дороги в Серебрянку будет увеличено в 2,5 раза в сравнении с первоначальной суммой.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о том, что на ремонт и восстановление дороги от Серебрянки в направлении Нижнего Тагила будет выделено 250 млн рублей. Эти средства будут изысканы из резервного фонда.





В дальнейшем будет проведен конкурс подрядчиков для выполнения необходимых работ. Основные работы будут проводиться с мая по октябрь текущего года. Некоторые из них уже ведутся сейчас на выделенные для этих целей средства.





Бесперебойный проезд от Серебрянки до Нижнего Тагила будет обеспечен в назначенный срок – до 1 июня. Вопрос о ремонте дороги до Серебрянки обсуждался в ходе рабочей встречи Президента РФ Владимира Путина с губернатором региона Куйвашевым 24 января. Напомним, Евгений Куйвашев лично съездил в Серебрянку для осмотра трассы.