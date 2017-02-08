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Бизнес в Нижнем Тагиле

Финансирование ремонта дороги от Нижнего Тагила до Серебрянки увеличат до 250 миллионов рублей

8 февраля 2017, 16:19Добавить новость
бюджет,деньги,ремонт дорог,Свердловская область,экономика,Путин,куйвашев,Серебрянка,подрядчики,подрядчик

По сообщению департамента Свердловской области, финансирование восстановления дороги в Серебрянку будет увеличено в 2,5 раза в сравнении с первоначальной суммой. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о том, что на ремонт и восстановление дороги от Серебрянки в направлении Нижнего Тагила будет выделено 250 млн рублей. Эти средства будут изысканы из резервного фонда.

В дальнейшем будет проведен конкурс подрядчиков для выполнения необходимых работ. Основные работы будут проводиться с мая по октябрь текущего года. Некоторые из них уже ведутся сейчас на выделенные для этих целей средства.

Бесперебойный проезд от Серебрянки до Нижнего Тагила будет обеспечен в назначенный срок – до 1 июня. Вопрос о ремонте дороги до Серебрянки обсуждался в ходе рабочей встречи Президента РФ Владимира Путина с губернатором региона Куйвашевым 24 января. Напомним, Евгений Куйвашев лично съездил в Серебрянку для осмотра трассы

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