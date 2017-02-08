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Бизнес в Нижнем Тагиле

Свердловская область больше не является организатором выставки «Иннопром»

8 февраля 2017, 08:20Добавить новость
бюджет,выставка,город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,экономика,ИННОПРОМ
Международная выставка «Иннопром» больше не будет организовываться Свердловской областью. Теперь наш регион станет лишь участником. 

Об этом сообщил первый заместитель губернатора Алексей Орлов, отметив, что выставка перешла в «свободное плавание». По словам чиновника, это позволит сохранить порядка 30% областного бюджета.

В 2017 году выставка пройдет с 10 по 13 июля, ее темой станет «Умное производство: глобальный подход». Уже сейчас ее площадь заполнена более чем на 60 процентов.

Страной-партнером станет Япония. В ее составе на выставку прибудет делегация в 450 человек во главе с министром экономики Хиросигэ Сэко.

© TagilCity.ru
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