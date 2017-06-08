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Бизнес в Нижнем Тагиле

205 рублей прибавилось к сумме прожиточного минимума в Свердловской области

8 июня 2017, 15:40Добавить новость
прожиточный минимум,прибавка
Прибавка к прожиточному минимуму, установленному в Свердловской области, составила 205 рублей.

Правительство Свердловской области установило новый прожиточный минимум на третий квартал 2017 года: он стал больше на 205 рублей и составит 10 183 рубля, об этом сообщает интернет-газета ZNAK.

По сравнению со вторым кварталом прожиточный минимум вырос на 2,1%. Для трудоспособных людей он составит 10 865 рублей, для детей – 10 492 рубля. Пенсионеры будут получать на 166 рублей больше. Их прожиточный минимум будет составлять 8 421 рубль. 

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Комментарии (1)
д-р Фауст 08.06.2017 15:46:07 #
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