Посредница из Нижнего Тагила не заплатила более 100 тысяч рублей подрядчику за размещение рекламы клиентов (ФОТО)

Жительницу Нижнего Тагила

По данным системы СПАРК, Екатерина Сухарева является владелицей 50% ООО «ТагилОН».

ООО «Агентство Рекламных Технологий» на размещение рекламы своих клиентов

. Также она вносила оплату в кассу или перечисляла на расчетный счет деньги за оказанные услуги по изготовлению и размещению рекламной информации в СМИ.



Однако, по словам представителей ООО «АРТ», в конце 2016 года поступления средств за уже оказанные услуги прекратились.





Начиная с декабря 2016 года оплата согласно актам выполненных работ ООО «АРТ» осуществлялась не в полном объеме, не регулярно, либо не осуществлялась вообще. В настоящее время задолженность ООО «ТагилОН» перед ООО «Агентство Рекламных Технологий» составляет 101 110,57 рублей. На звонки Екатерина не отвечает, а от получения закрывающих сделки документов умышленно уклоняется, -- рассказали редакции TagilCity.ru в компании-заявителе.



Полиция Нижнего Тагила изучила материалы от заявителя, но дело открыто не было:





Проведена проверка, состава преступления не обнаружено, -- сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.



Однако пострадавшие не согласились с решением правоохранителей и обратились в прокуратуру. Прокуратура вернула дело в работу. Как сообщил TagilCity.ru заместитель директора по безопасности компании Олег Леонардович Сакс, пострадавшая сторона будет добиваться возбуждения уголовного дела.



Есть к тагильской предпринимательнице претензии и у других бизнесменов. Так, на сайте компании регулярно размещаются скопированные статьи без ссылок на первоисточники: ресурс замечен в нарушении авторских прав как СМИ Нижнего Тагила, так и федеральных изданий - телеканала «RT на русском», РИА Новости и других.





Екатерина Сухарева, фото из соцсетей.