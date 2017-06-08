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Бизнес в Нижнем Тагиле

Посредница из Нижнего Тагила не заплатила более 100 тысяч рублей подрядчику за размещение рекламы клиентов (ФОТО)

8 июня 2017, 06:35Добавить новость
бизнес,деньги,мошенничество,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,суд,Екатерина Сухарева,арт,ТагилОН,реклама,спор
Жительницу Нижнего Тагила Екатерину Сухареву пострадавшая сторона обвиняет в мошенничестве: в заявлении, поданном в полицию, говорится об ущербе свыше 100 тысяч рублей. По данным системы СПАРК, Екатерина Сухарева является владелицей 50% ООО «ТагилОН». С июля 2017 года по декабрь 2016 года заключала контракты с ООО «Агентство Рекламных Технологий» на размещение рекламы своих клиентов. Также она вносила оплату в кассу или перечисляла на расчетный счет деньги за оказанные услуги по изготовлению и размещению рекламной информации в СМИ.

Однако, по словам представителей ООО «АРТ», в конце 2016 года поступления средств за уже оказанные услуги прекратились.

Начиная с декабря 2016 года оплата согласно актам выполненных работ ООО «АРТ» осуществлялась не в полном объеме, не регулярно, либо не осуществлялась вообще. В настоящее время задолженность ООО «ТагилОН» перед ООО «Агентство Рекламных Технологий» составляет 101 110,57 рублей. На звонки Екатерина не отвечает, а от получения закрывающих сделки документов умышленно уклоняется, -- рассказали редакции TagilCity.ru в компании-заявителе.


Полиция Нижнего Тагила изучила материалы от заявителя, но дело открыто не было:

Проведена проверка, состава преступления не обнаружено, -- сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.


Однако пострадавшие не согласились с решением правоохранителей и обратились в прокуратуру. Прокуратура вернула дело в работу. Как сообщил TagilCity.ru заместитель директора по безопасности компании Олег Леонардович Сакс, пострадавшая сторона будет добиваться возбуждения уголовного дела. 

Есть к тагильской предпринимательнице претензии и у других бизнесменов. Так, на сайте компании регулярно размещаются скопированные статьи без ссылок на первоисточники: ресурс замечен в нарушении авторских прав как СМИ Нижнего Тагила, так и федеральных изданий - телеканала «RT на русском», РИА Новости и других. 

бизнес,деньги,мошенничество,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,суд,Екатерина Сухарева,арт,ТагилОН,реклама,спор

Екатерина Сухарева, фото из соцсетей.

© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Нэйрел 08.06.2017 07:17:11 #
Ну что за ерунда? Дайте полиции спокойно работать. Ну ведь чистый спор хозяйствующих субъектов. И срок исковой давности не прошел. А где обращение в арбитраж? Да, по услугам сложновато без актов доказывать факт их оказания. Так пинайте своих юристов, сложно - не значит "невозможно"... И (номер раз) - СПАРК вообще пора уже на помойку выкинуть. Да, там больше информации, чем на nalog.ru, но ее актуальность иногда насчитывает лет пять и более. И (номер два), Тагилсити, это как "с июля 2017 года по декабрь 2016"? Назад в будущее?
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