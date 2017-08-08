Семь саморегулируемых организаций займутся капремонтом домов в Свердловской области

Согласно закону, с 1 июля нынешнего года подрядчики смогут приступать к ремонтным работам, только если они стали членами региональных саморегулируемых организаций (СРО), передают Ведомости-Урал.





Сейчас на площадках региона готовы работать семь таких организаций – членов Национального объединения строителей.





По мнению руководителя министерства, такое изменение в работе позволит обеспечивать качественный ремонт и соблюдение сроков. Более того, подрядчик будет контролировать состояние дома после завершения работ.





СРО должны иметь два фонда для компенсации – фонд возмещения вреда и фонд обеспечения договорных обязательств. Первый наполняется за счёт взносов всех членов этих организаций, второй – за счёт взносов компаний, претендующих на участие в государственных и муниципальных закупках.