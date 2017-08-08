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Бизнес в Нижнем Тагиле

Семь саморегулируемых организаций займутся капремонтом домов в Свердловской области

8 августа 2017, 07:30Добавить новость
город,Екатеринбург,жкх,ремонт,Свердловская область,экономика,капремонт,Николай Смирнов,организация
Соглашение в сфере капитального ремонта накануне было заключено между министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области и Национальным объединением строителей по УрФО. Свои подписи в документе поставили руководители учреждений - министр Николай Смирнов и координатор Сергей Лекомцев.

Согласно закону, с 1 июля нынешнего года подрядчики смогут приступать к ремонтным работам, только если они стали членами региональных саморегулируемых организаций (СРО), передают Ведомости-Урал.

Сейчас на площадках региона готовы работать семь таких организаций – членов Национального объединения строителей.

По мнению руководителя министерства, такое изменение в работе позволит обеспечивать качественный ремонт и соблюдение сроков. Более того, подрядчик будет контролировать состояние дома после завершения работ.

СРО должны иметь два фонда для компенсации – фонд возмещения вреда и фонд обеспечения договорных обязательств. Первый наполняется за счёт взносов всех членов этих организаций, второй – за счёт взносов компаний, претендующих на участие в государственных и муниципальных закупках.

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