Долг перед микрофинансовой организацией обошелся жителю Екатеринбурга в 730% годовых

Житель Екатеринбурга уже год не может погасить кредит за микрозайм. Деньги срочно потребовались на ремонт автомобиля. Из-за незапланированных расходов пришлось обращаться в микрофинансовую организацию. Идти за помощью к знакомым мужчина не захотел.
Возврат небольшого займа в 3 тысячи рублей обошелся Вадиму уже в 27 тысяч 600 рублей. Сразу отдать сумму не получилось, поскольку у екатеринбуржца возникли проблемы с работой. Долг растет из-за огромных процентов за пользование кредитом, передает Студия 41.
Информацию о данном случае в самой организации комментировать не стали. Эксперты предлагают мужчине обратиться за консультацией к сторонним юристам.
Специалисты отмечают, что доступность заемных средств позволяет не думать о последствиях. А финансовая безграмотность не дает людям правильно планировать расходы.