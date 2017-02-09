USD 59.51 + 0.32
EUR 63.45 + 0.21
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Долг перед микрофинансовой организацией обошелся жителю Екатеринбурга в 730% годовых

9 февраля 2017, 08:40Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,работа,ремонт,Россия,Свердловская область,долг,микрозаймы,микрофинансирование
Житель Екатеринбурга уже год не может погасить кредит за микрозайм. Деньги срочно потребовались на ремонт автомобиля. Из-за незапланированных расходов пришлось обращаться в микрофинансовую организацию. Идти за помощью к знакомым мужчина не захотел.

Возврат небольшого займа в 3 тысячи рублей обошелся Вадиму уже в 27 тысяч 600 рублей. Сразу отдать сумму не получилось, поскольку у екатеринбуржца возникли проблемы с работой. Долг растет из-за огромных процентов за пользование кредитом, передает Студия 41

Информацию о данном случае в самой организации комментировать не стали. Эксперты предлагают мужчине обратиться за консультацией к сторонним юристам.

Специалисты отмечают, что доступность заемных средств позволяет не думать о последствиях. А финансовая безграмотность не дает людям правильно планировать расходы.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , ,
Имущество столовой в Екатеринбурге было арестовано в счет погашения долга (ФОТО) 16 ноября 2016, 08:20
Директор УК Нижнего Тагила претендует на должность главы Фонда капремонта области 3 февраля, 08:50 1
6,8 млн рублей зарплаты не были выплачены МУПом в Сысерти: областная прокуратура взяла дело на контроль 1 февраля, 08:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 350
Подписаться на новости