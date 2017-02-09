Долг перед микрофинансовой организацией обошелся жителю Екатеринбурга в 730% годовых

Возврат небольшого займа в 3 тысячи рублей обошелся Вадиму уже в 27 тысяч 600 рублей. Сразу отдать сумму не получилось, поскольку у екатеринбуржца возникли проблемы с работой. Долг растет из-за огромных процентов за пользование кредитом, передает Студия 41.



Информацию о данном случае в самой организации комментировать не стали. Эксперты предлагают мужчине обратиться за консультацией к сторонним юристам.



Специалисты отмечают, что доступность заемных средств позволяет не думать о последствиях. А финансовая безграмотность не дает людям правильно планировать расходы.