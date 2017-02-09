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Бизнес в Нижнем Тагиле

Производство продуктов питания в Свердловской области увеличилось на 12%

9 февраля 2017, 17:50Добавить новость
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Рост показателя увеличения продуктов сельхозпитания от предприятий составляет 2% по отношению к 2015 году, об этом сообщает «Правда УрФО».

Свердловская область по итогам прошедшего года произвела продукции на 115,4 млрд рублей. Речь идет о предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Из них надои молока составляют 1%, производство яиц – 2%. По итогам прошлого года, это на 76,5 млрд рублей больше.

Губернатор Свердловской области поставил задачу перед промышленниками-аграриями - увеличить производств продуктов местными сельхозпредприятиями, которая в настоящее время выполняется с успехом. 

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