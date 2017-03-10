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Дорожные службы не успевают подготовить водоотводные объекты к паводку: Сергею Носову направлено обращение

10 марта 2017, 13:05Добавить новость
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Текущее состояние водоотводных канав и ливневых колодцев позволяет сделать выводы о медленном проведении работ по их очистке. С 13 марта ожидается потепление, и весь город затопит талыми водами. В связи с этим Главе Нижнего Тагила направлено обращение с извещением о сложившейся ситуации.

Учитывая высокий уровень выпавших за эту зиму осадков, состояние дорожно-уличной сети города может значительно ухудшиться с началом паводка. Письмо с просьбой обратить внимание на крайне медленную работу дорожных служб по расчистке ливневой канализации направлено в администрацию Нижнего Тагила.

 

Прошу усилить работу по расчистке ливневой канализации и водоотводных канав и кюветов, вплоть до привлечения дополнительной техники и рабочих, -- говорится в обращении.

 

Вопрос по отведению талой воды с дорог поднимался еще в феврале. Начальник управления городским хозяйством совместно с главами районов Нижнего Тагила направил дорожным службам список объектов водоотведения, нуждающихся в прочистке в первую очередь. Однако объезд показал, что абсолютное большинство канав и кюветов так и не были подготовлены к весне.

 

Все наши усилия по ранней подготовке дорог к паводку не увенчались успехом. Как ни горько это признавать, но ничего уже не изменить. Написал письмо Сергею Носову с просьбой усилить работу по прочистке водоотводных сооружений вплоть до привлечения дополнительной техники и людей. Ситуацию это кардинальным образом не изменит, но хотя бы точечно вода будет отведена, -- пояснил председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

 

Объезды объектов водоотведения продолжатся, а главы районов должны будут проверять, как проводятся работы.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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