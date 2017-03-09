Мясо и молоко подорожали в Свердловской области более чем на 10%

В Свердловской области на 11,3% в цене выросло молоко. Результат взят в сравнении с ценами аналогичного периода – февраля – в 2016 году.
Такая информация была предоставлена УрБК со ссылкой на ЕМИСС, пишет Коммерсант.ru. Уточняется, что за месяц молоко подорожало более чем на процент. Интересно, что, к примеру, в Екатеринбурге, цена за литр стерилизованного молока составила 80,5 рублей, а это на 10% выше прошлогодичного показателя.
Также сообщается, что подорожало мясо. Больше всего прибавила в цене говядина – на 10,2%. В среднем килограмм говядины можно приобрести в регионе за 350 рублей.