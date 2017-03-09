USD 58.26 - 0.08
EUR 61.71 - 0.15
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Пенсия может превратиться в пособие только для нуждающихся через 20 лет в России

9 марта 2017, 13:35Добавить новость
Россия,общество,экономика,пенсия,пенсионеры,пособие,выплаты
Ректор Российской академии госслужбы при президенте России рассказал о предстоящих изменениях пенсионной системы, об этом сообщает газета «Известия». Владимир Мау отметил, что в будущем, лет через 20, пенсия может превратиться в пособие для неимущих. Это станет возможным, потому что люди начнут серьезнее относиться к пенсионным накоплениям. Тогда на нее можно будет нормально жить. 

При этом ректор отметил, что благополучие пенсионеров напрямую зависит от благополучия общества, в котором они проживают. В пример он привел уровень пенсий в Скандинавии, где из-за высоких налогов и пенсия имеет достойный размер. 

Мау считает повышение пенсионного возраста оправданным: оно сделает возможным концентрацию денег в интересах нуждающихся. 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Все виды страховых пенсий в России увеличатся с 1 февраля на 5,4% 30 января, 17:05
Жители России считают размер пенсии до 30 тысяч рублей приемлемым 27 января, 11:35 2
Реформа пенсионной системы обернется повышением пенсионного возраста и снижением устойчивости бюджета 4 октября 2016, 20:15 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 222
Подписаться на новости