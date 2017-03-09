Производитель консервированного горошка не признал своей продукцией купленную жительницей Нижнего Тагила банку горошка с ящерицей (ФОТО)

Ящерица в банке консервированного горошка не могла попасться жительнице Нижнего Тагила, считают производители консервированного горошка «На грядке». К тому же, по заявлению производителя, представленных фотографий недостаточно, чтобы считать, что горошек произвело их предприятие.

О ящерице в банке с консервированным горошком, купленной жительницей Нижнего Тагила, сообщал недавно портал TagilCity.ru. Горошек наименования «На грядке» продаётся в сети магазинов «Красное и белое», в чём журналист портала убедился лично. Производителем указан «Кубанский консервный комбинат» из Краснодарского края. Руководство комбината сообщило редакции TagilCity.ru, что представленных фотографий с ящерицей в горошке недостаточно для утверждения, что горошек произведен их комбинатом. Для этого необходимы фотоизображения этикетки с указанием изготовителя и даты производства:

Отсутствуют фотографии маркировки в части указания изготовителя и даты производства. В связи с этим, мы не можем рассматривать данный продукт, как произведённый предприятием ООО «Кубанский консервный комбинат», -- значилось в официальном ответе на запрос редакции.

Нижний Тагил, декабрь, 2016.

Кроме того, на комбинате называют невозможной ситуацию, когда в их продукцию могут попасть посторонние примеси. Производитель считает, что применяемые ими способы очистки гороха достаточно надёжны:

Возможность производства продукции с посторонними примесями растительного и животного происхождения на предприятии исключена. /.../ На технологической линии по производству горошка зеленого производится несколько видов очистки зерна: с помощью воды, воздуха и оптического сортировщика, который осуществляет выборку доброкачественного зерна и очистку сырья от примесей.

Фото сделано в магазине «Красное и белое», 2 марта

Если бы горошек с рептилией открыл ребенок, не исключено, что он мог бы съесть всё, что находится внутри. Представляла ли ящерица опасность для здоровья человека? Какие последствия это могло вызвать? Ответы на эти вопросы дал зоолог-любитель из Нижнего Тагила:

Крайне маловероятно, чтобы потребление такой продукции могло негативно сказаться на здоровье. Мясо рептилий не ядовито, его вполне можно есть. Следов гниения на фотографии не видно, поэтому содержимое банки вполне пригодно к употреблению. Из возможных опасностей можно отметить возникновение аллергической реакции на рептилию, но это редко встречается, и вероятность заражения паразитами или инфекцией.

Кроме консервного комбината запрос с просьбой прокомментировать ситуацию был отправлен руководству сети «Красное и белое», однако ответа не последовало.