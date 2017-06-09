Три мобильных бани арестовали у жителя Екатеринбурга за долг в 300 000 рублей

Компания в Екатеринбурге, занимающаяся производством мобильных бань и другой продукции, задолжала своему клиенту крупную сумму денег: он был недоволен заказом и не получил компенсацию.



Тогда недовольный заказчик обратился в суд и выиграл дело, но предприятие-должник и после этого не хотело выплачивать долг.





Тогда в ситуацию вмешалась служба судебных приставов и пришли к должнику, чтобы арестовать его имущество – мобильные бани. Тот же начал уверять, что бани, находящиеся на территории предприятия, не принадлежат ему.





Тогда сотрудники ФССП пришли к должнику под видом покупателя, и он показал им документы на товар. Судебные приставы вызвали эвакуатор и начали отгрузку мобильных бань. Директор предприятия-должника, поняв, что может лишиться имущества, принадлежащего ему, выплатил всю сумму долга, сообщает «Областная газета». Деньги перечислены взыскателю.