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Бизнес в Нижнем Тагиле

Три мобильных бани арестовали у жителя Екатеринбурга за долг в 300 000 рублей

9 июня 2017, 18:20Добавить новость
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Судебные приставы в Екатеринбурге арестовали у организации-должника три мобильных бани в счет имеющейся у него задолженности перед заказчиком.

Компания в Екатеринбурге, занимающаяся производством мобильных бань и другой продукции, задолжала своему клиенту крупную сумму денег: он был недоволен заказом и не получил компенсацию.

Тогда недовольный заказчик обратился в суд и выиграл дело, но предприятие-должник и после этого не хотело выплачивать долг.

Тогда в ситуацию вмешалась служба судебных приставов и пришли к должнику, чтобы арестовать его имущество – мобильные бани. Тот же начал уверять, что бани, находящиеся на территории предприятия, не принадлежат ему.

Тогда сотрудники ФССП пришли к должнику под видом покупателя, и он показал им документы на товар. Судебные приставы вызвали эвакуатор и начали отгрузку мобильных бань. Директор предприятия-должника, поняв, что может лишиться имущества, принадлежащего ему, выплатил всю сумму долга, сообщает «Областная газета». Деньги перечислены взыскателю. 

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