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Бизнес в Нижнем Тагиле

Опасной для здоровья водки стало в два раза больше в 2016 году в России

10 марта 2017, 14:10Добавить новость
Россия,экономика,водка,алкоголь,качество продуктов,товары,потребитель,рынок
По данным Росстата, в России в два раза увеличился объем продаж некачественной водки, об этом сообщает газета «Известия». В 2015 году в России показатель продажи некачественной водки был ниже. В 2016 году он составил 6,1% – вдвое больше, чем было в прошлом году. При этом другая алкогольная продукция – пиво и вино – стала лучшего качества. Такова объективная оценка экспертов. 

Они также объясняют изменение качества водки в худшую сторону сложившимся в стране экономическим кризисом. Он поспособствовал тому, что производители стали экономить на качестве продукции.
 
Чаще всего, по мнению экспертов, на производстве вместо зернового спирта слали использовать его дешевые аналоги или синтетический спирт, пагубно влияющий на здоровье человека. 
© TagilCity.ru
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