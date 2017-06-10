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Бизнес в Нижнем Тагиле

Свердловский предприниматель получил 30 тысяч рублей штрафа за незаконную добычу песка

10 июня 2017, 10:00Добавить новость
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В Туринском районе индивидуальный предприниматель был оштрафован за несанкционированную добычу песка.

Предприниматель намеревался использовать незаконно добытый песок для строительства автозаправочной станции. Так, он стал добывать песок недалеко от посёлка Назарово Туринского района, не имея на то лицензии. Тем самым мужчина нарушил закон РФ «О недрах», передает пресс-служба прокуратуры региона.

Рассмотрев постановление прокурора, Министерство природных ресурсов и экологии выписало индивидуальному предпринимателю штраф в 30 тысяч рублей.

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