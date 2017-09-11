Итоги сотрудничества РФ и Южной Кореи подведены на форуме во Владивостоке (ВИДЕО)

Во Владивостоке завершился Восточный экономический форум, где приняли участие делегации из 60 стран. Число представителей из Южной Кореи достигло 100 человек.





Дальний Восток давно сотрудничает с корейскими партнерами. Основная часть проектов посвящена рыбному хозяйству и агропромышленному сектору. В 2016 году товарооборот между РФ и Южной Кореей составил 7 млрд долларов, а за первое полугодие 2017 уже дошел до 10 млрд долларов.





Страны Азии готовы продолжать взаимодействовать с Дальним Востоком, но для этого требуется развивать транспортную инфраструктуру. Еще одной проблемой является недостаток специалистов.





У нас не так много квалифицированных кадров. Нужно прилагать большие усилия, чтобы насыщать Дальний Восток и делать его привлекательным для инвесторов. Необходима федеральная программа, которая будет стимулировать предприятия к привлечению рабочих, -- отметил президент Торгово-Промышленной палаты России Сергей Катырин.

Участники форума заметили, что Дальний Восток имеет большой потенциал. Здесь могут развиваться почти все сферы экономики – промышленность, туризм, здравоохранение, высокие технологии, пишет Бизнес-Вектор.