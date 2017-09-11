Производители товара в РФ будут обязаны своими силами утилизировать отходы

Минстрой РФ предлагает обязать предпринимателей, которые занимаются производством и поставкой товаров в магазины, самостоятельно утилизировать отходы. В противном случае компании будут платить утилизационные сборы.

Поправки в закон уже подготовлены Министерством строительства и ЖКХ РФ. Кроме того, новый документ может обязать импортеров и производителей обозначать количество товаров, реализованных в России. На основании этой информации будет определяться объем мусора, который компания должна утилизировать.

Если предприятие самостоятельно уничтожать отходы откажется, с него будет взиматься экологический сбор, сумма которого будет устанавливаться для каждого региона. Сейчас уровень утилизации промышленных отходов составляет 35%. Вводимые меры могут повысить эту цифру, сообщает газета Известия.