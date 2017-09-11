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Новости Нижнего Тагила

Производители товара в РФ будут обязаны своими силами утилизировать отходы

11 сентября 2017, 20:45Добавить новость
безопасность,бизнес,здоровье,Россия,штраф,экология,мусор,предприятие,Минстрой
Производителей и поставщиков товара в России могут обязать самостоятельно утилизировать промышленный мусор. Об этом сообщает Минстрой РФ.

Минстрой РФ предлагает обязать предпринимателей, которые занимаются производством и поставкой товаров в магазины, самостоятельно утилизировать отходы. В противном случае компании будут платить утилизационные сборы.

 

Поправки в закон уже подготовлены Министерством строительства и ЖКХ РФ. Кроме того, новый документ может обязать импортеров и производителей обозначать количество товаров, реализованных в России. На основании этой информации будет определяться объем мусора, который компания должна утилизировать.

 

Если предприятие самостоятельно уничтожать отходы откажется, с него будет взиматься экологический сбор, сумма которого будет устанавливаться для каждого региона. Сейчас уровень утилизации промышленных отходов составляет 35%. Вводимые меры могут повысить эту цифру, сообщает газета Известия.

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