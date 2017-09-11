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Новости Нижнего Тагила

Права потребителей в 2017 году стали реже нарушаться российскими компаниями (ВИДЕО)

11 сентября 2017, 18:40Добавить новость
нарушение,продукты,Роспотребнадзор,Россия,торговля,закон,проверка,права потребителя
В 2017 году снизилось число случаев нарушения прав потребителей. Предприятия реже обманывают россиян, чем в прошлом году.

Роспотребнадзор установил, что за первое полугодие 2017 года число случаев обмана покупателей снизилось на треть по сравнению с тем же периодом 2016 года. В то же время россияне стали чаще обращаться за помощью, если их права были нарушены.

По информации от Роспотребнадзора, в 2017 году проведено 25 500 проверок предприятий торговли, в 17 700 случаях были выявлены нарушения. За тот же период в прошлом году было проведено 23 900 проверок, нарушений обнаружено 17 800.

Эксперты уверены, что число нарушений снизилось в связи с повышением конкурентной борьбы между компаниями за покупателя. Конкуренция становится более жесткой, и продавец начинает больше заботиться о потребителях, пишет газета Известия.

Видео: газета «Известия»
 
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