Права потребителей в 2017 году стали реже нарушаться российскими компаниями (ВИДЕО)

В 2017 году снизилось число случаев нарушения прав потребителей. Предприятия реже обманывают россиян, чем в прошлом году.

Роспотребнадзор установил, что за первое полугодие 2017 года число случаев обмана покупателей снизилось на треть по сравнению с тем же периодом 2016 года. В то же время россияне стали чаще обращаться за помощью, если их права были нарушены.





По информации от Роспотребнадзора, в 2017 году проведено 25 500 проверок предприятий торговли, в 17 700 случаях были выявлены нарушения. За тот же период в прошлом году было проведено 23 900 проверок, нарушений обнаружено 17 800.





Эксперты уверены, что число нарушений снизилось в связи с повышением конкурентной борьбы между компаниями за покупателя. Конкуренция становится более жесткой, и продавец начинает больше заботиться о потребителях, пишет газета Известия.





Видео: газета «Известия»