Свердловская область признана стабильной в кредитном и экономическом плане

Уральскому региону присвоен кредитный рейтинг «BBB+» с прогнозом «Стабильный».

Как описано в отчете, такой рейтинг обусловлен развитой промышленной базой экономики области, возросшей гибкостью расходной части бюджета, а также достаточной ликвидностью и снижающейся долговой нагрузкой.

Сообщается, что экономика региона довольно развита и улучшилась бюджетная дисциплина. Помимо этого, возросла устойчивость бюджета к экономическим шокам.

Отмечено, что долговая нагрузка области стала снижаться, условия предоставления бюджетных кредитов полностью соблюдается. Также положительно на рейтинг повлиял выпуск субфедеральных облигаций на срочность долгового портфеля, который планируется в 4 квартале 2017 года.

Прогноз «Стабильный» предполагает, что рейтинг не будет меняться в срок от 12 до 18 месяцев. Это является хорошим показателем, как для всех, кто собирается инвестировать средства в экономику уральского региона, пишет официальный сайт правительства Свердловской области.