«Монетка» и «Райт» в Нижнем Тагиле проверяют персонал детектором лжи под угрозой увольнения (ФОТО)

О принудительных проверках на полиграфе в торговой сети «Монетка» рассказали работники магазинов. По словам работников розницы, их ставят перед выбором - они должны пройти тест или будут уволены. Хотя трудовым договором проведение подобных процедур не предусмотрено.

Все, кто уже прошёл, говорят, что перед прохождением заставляют подписывать документ о добровольности тестирования. Руководители поставили перед фактом - тестирование или увольнение. Странно это. В трудовых договорах о прохождении таких тестов нет ни слова, -- рассказала журналистам TagilCity.ru читательница портала.

На предоставленных в редакцию TagilCity.ru материалах можно видеть, что в списке на прохождение полиграфа указаны 15 человек, работающих в торговой сети на разных должностях. Ответственность за подготовку места для тестирования возложена на руководителей на местах.

Прошу обеспечить явку сотрудников для прохождения проверки на полиграфе. Проверка сотрудников будет проходить в г. Нижний Тагил. Место для проведения проверки на полиграфе прошу подготовить в соответствии с требованиями стандартов проведения проверок на полиграфе (шум, свет, посторонние). Адрес места, где будут проводиться проверки, прошу мне сообщить, -- говорится в официальном письме полиграфолога, адресованном руководству магазинов.

Фото: 12 сентября, 2017 г.



Уже прошедшие полиграф работники говорят, что тестирование направлено на разоблачение нечистых на руку коллег.