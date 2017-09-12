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Новости Нижнего Тагила

«Монетка» и «Райт» в Нижнем Тагиле проверяют персонал детектором лжи под угрозой увольнения (ФОТО)

12 сентября 2017, 12:50Добавить новость
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В Нижнем Тагиле работники торговой сети «Монетка», включая гипермаркеты «Райт», по их словам, были поставлены перед выбором - прохождение теста на полиграфе (детектор лжи - прим. ред) или увольнение.

О принудительных проверках на полиграфе в торговой сети «Монетка» рассказали работники магазинов. По словам работников розницы, их ставят перед выбором - они должны пройти тест или будут уволены. Хотя трудовым договором проведение подобных процедур не предусмотрено.

 

Все, кто уже прошёл, говорят, что перед прохождением заставляют подписывать документ о добровольности тестирования. Руководители поставили перед фактом - тестирование или увольнение. Странно это. В трудовых договорах о прохождении таких тестов нет ни слова, -- рассказала журналистам TagilCity.ru читательница портала. 

 

На предоставленных в редакцию TagilCity.ru материалах можно видеть, что в списке на прохождение полиграфа указаны 15 человек, работающих в торговой сети на разных должностях. Ответственность за подготовку места для тестирования возложена на руководителей на местах.

 

Прошу обеспечить явку сотрудников для прохождения проверки на полиграфе. Проверка сотрудников будет проходить в г. Нижний Тагил. Место для проведения проверки на полиграфе прошу подготовить в соответствии с требованиями стандартов проведения проверок на полиграфе (шум, свет, посторонние). Адрес места, где будут проводиться проверки, прошу мне сообщить, -- говорится в официальном письме полиграфолога, адресованном руководству магазинов. 

  

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Фото: 12 сентября, 2017 г.


Уже прошедшие полиграф работники говорят, что тестирование направлено на разоблачение нечистых на руку коллег.

 

Опросы касаются присвоения ценностей, взяток, наличия каких-либо сговоров в коллективе и их зачинщиков. Главная цель теста - понять, кто способен украсть, -- поделилась сотрудница торговой сети «Монетка».

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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