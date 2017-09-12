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Новости Нижнего Тагила

Российские компании готовы инвестировать средства в производство

12 сентября 2017, 22:35Добавить новость
деньги,Россия,экономика,инвестиции,производство,развитие
Собственники российский компаний приняли участие во всероссийском опросе об отношении к инвестициям. Результаты опроса свидетельствуют о стремлении отечественного бизнеса инвестировать средства в производство.

Участники всероссийского опроса выразили своё мнение по поводу привлечения денежных средств для развития. На основании результатов опроса можно сделать вывод о том, что ситуация на инвестиционном рынке России за прошедшие два года изменилась.

Треть российских компаний желает привлекать денежные средства на инвестиционные цели, стремясь тем самым к развитию. Нововведением стало стремление 3% компании привлекать инвестирование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сообщают «Известия».

Алексей Порошин, руководитель центра финансово-кредитной поддержки «Деловая Россия», проводившего опрос, считает, что полученные данные говорят о позитивной динамике на инвестиционном рынке России.

 

В предпринимательской среде заметно вырос интерес к инвестициям. Этому же способствуют снижение кредитных ставок, -- заявил Порошин.

 

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