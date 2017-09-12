Соцсеть «ВКонтакте» раздаст предпринимателям 2,5 млн рублей

Социальная сеть «ВКонтакте» открыла прием заявок на участие в программе грантов Star Fellows. В этом году ВК планирует раздать предпринимателям 2,5 миллиона рублей.

Данная программа является поддержкой технологического предпринимательства. Заявку можно подать в сообществе проекта до 24 ноября. Но принять участие смогут ли те, у кого есть реализованные проекты с имеющейся аудиторией и моделью монетизации. Также проект должен использовать инструменты ВК.

Победители программы разделят 2,5 миллиона рублей, а также получат призы от компании Selectel и бюджеты на продвижение в ВК.

Оценкой кандидатов будет заниматься жюри из команды «ВКонтакте». Они оценят претендентов по нескольким критериям: качество реализации, законченность проекта, масштабируемость идеи и ее актуальность, а также степень интеграции с социальной сетью ВК.

Мы ищем компании, которые используют потенциал ВКонтакте, чтобы быть ещё полезнее для аудитории. Сфера не важна: одинаково интересны и новые медиа, и киберспорт, и инициативы, связанные с анализом данных, -- Максим Павлов, руководитель программы.

Впервые программа Star Fellows была запущена в 2011 году. Победителями прошлых лет были проекты от таких команд как TJournal, DonorSearch, Wheely, Surfingbird, YouDo и др.