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Новости Нижнего Тагила

Соцсеть «ВКонтакте» раздаст предпринимателям 2,5 млн рублей

12 сентября 2017, 18:05Добавить новость
Россия,предприниматели,грант,программа,соцсети,интернет,вконтакте

Социальная сеть «ВКонтакте» открыла прием заявок на участие в программе грантов Star Fellows. В этом году ВК планирует раздать предпринимателям 2,5 миллиона рублей.

Данная программа является поддержкой технологического предпринимательства. Заявку можно подать в сообществе проекта до 24 ноября. Но принять участие смогут ли те, у кого есть реализованные проекты с имеющейся аудиторией и моделью монетизации. Также проект должен использовать инструменты ВК.

 

Победители программы разделят 2,5 миллиона рублей, а также получат призы от компании Selectel и бюджеты на продвижение в ВК.

 

Оценкой кандидатов будет заниматься жюри из команды «ВКонтакте». Они оценят претендентов по нескольким критериям: качество реализации, законченность проекта, масштабируемость идеи и ее актуальность, а также степень интеграции с социальной сетью ВК.

 

Мы ищем компании, которые используют потенциал ВКонтакте, чтобы быть ещё полезнее для аудитории. Сфера не важна: одинаково интересны и новые медиа, и киберспорт, и инициативы, связанные с анализом данных, -- Максим Павлов, руководитель программы.

 

Впервые программа Star Fellows была запущена в 2011 году. Победителями прошлых лет были проекты от таких команд как TJournal, DonorSearch, Wheely, Surfingbird, YouDo и др.

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