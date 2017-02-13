Доходы Свердловской области выросли на 10,2 млрд рублей в 2016 году

За счет прибыли организаций увеличились поступления налогов в областной бюджет. В 2016 году они составили 10,2 млрд рублей. Основную долю среди них составляет вклад от обрабатывающих промышленных предприятий. Их доля составила в 2016 году 29,4% от общей суммы всех поступлений. Также поступления от финансовых организаций выросли в 2,5 раза.



Успешному росту показателей способствовала востребованность продукции металлургической отрасли, которая развита в Свердловской области.