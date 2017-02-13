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Бизнес в Нижнем Тагиле

Доходы Свердловской области выросли на 10,2 млрд рублей в 2016 году

13 февраля 2017, 18:15Добавить новость
Свердловская область,Евгений Куйвашев,бюджет области,доходы,промышленность,предприятия,прибыль
Четко выстроенная стратегия экономики Свердловской области помогла выстоять конъюктурные стрессы, об этом говорит в своей статье «Переломный момент» губернатор региона Евгений Куйвашев За счет прибыли организаций увеличились поступления налогов в областной бюджет. В 2016 году они составили 10,2 млрд рублей. Основную долю среди них составляет вклад от обрабатывающих промышленных предприятий. Их доля составила в 2016 году 29,4% от общей суммы всех поступлений. Также поступления от финансовых организаций выросли в 2,5 раза. 

Успешному росту показателей способствовала востребованность продукции металлургической отрасли, которая развита в Свердловской области. Такие предприятия обеспечены государственными контрактами в полном объеме, сообщает «Областная газета».
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