Доходы Свердловской области выросли на 10,2 млрд рублей в 2016 году

Четко выстроенная стратегия экономики Свердловской области помогла выстоять конъюктурные стрессы, об этом говорит в своей статье «Переломный момент» губернатор региона Евгений Куйвашев. За счет прибыли организаций увеличились поступления налогов в областной бюджет. В 2016 году они составили 10,2 млрд рублей. Основную долю среди них составляет вклад от обрабатывающих промышленных предприятий. Их доля составила в 2016 году 29,4% от общей суммы всех поступлений. Также поступления от финансовых организаций выросли в 2,5 раза.
Успешному росту показателей способствовала востребованность продукции металлургической отрасли, которая развита в Свердловской области. Такие предприятия обеспечены государственными контрактами в полном объеме, сообщает «Областная газета».