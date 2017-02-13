Новая печь введена в эксплуатацию на Уралвагонзаводе

Введение новой печи позволит повысить качество термообработки деталей для изделий, производимых Уралвагонзаводом, сообщает пресс-служба предприятия. В термическом цехе нижнетагильской корпорации УВЗ появилась новая электрическая печь. Она предназначена для работы на заключительной стадии термической обработки сварных узлов и деталей.
Печь работает при температуре от 170 С° до 300 С°. Ее введение связано с проводимой на предприятии модернизацией производства. Компьютер регулирует температурный режим, время операции, скорость и другие параметры нагревательной печи для определенной операции. Термисты, работающие на электропечи, прошли специальное обучение.