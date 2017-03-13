Вагоноремонтное подразделение с 200 работниками ликвидировано на станции «Смычка» в Нижнем Тагиле

Эксплуатационное депо на станции «Смычка» являлось обособленным структурным подразделением екатеринбургского филиала компании «ФГК». На момент ликвидации в депо трудились более 200 человек.

В декабре работникам выдали уведомления о ликвидации предприятия в срок до девятого марта. Второго марта на собрании в депо оглашены предложения на перевод в ремонтное депо «ВРК-3» с худшими условиями труда: убрана вредность, численность штата, показатели премирования. Работники отказывались от предложенной работы на таких условиях и соглашались на ранее предложенный вариант ликвидации предприятия, хотя прибыль депо давало на 40 миллионов рублей. Людей «прессуют», -- сообщил один из рабочих.

В компании «ФГК» редакции TagilCity.ru сообщили, что закончился срок действия договора на аренду эксплуатационного депо на станции «Смычка». Так как это направление бизнеса не является профильным для компании, договор было решено не продлять. Большая часть работников была успешно, с сохранением окладов и премий, переведена в АО «ВРК-3». Работать эти люди будут на том же самом месте — депо на станции «Смычка». Таким образом, поменялась только организация, в которой они работают, а не условия или объёмы труда или место работы:

Принято решение о создании 185 дополнительных рабочих мест в вагонном депо Гороблагодатская АО «ВРК-3», куда в марте 2017 года из ВРП Смычка переведены на работу 122 человека с сохранением размеров действующих тарифных ставок и условий премирования. До конца марта 2017 года ведется работа по трудоустройству на сопоставимых условиях 82 работников ВРП Смычка: в АО «ВРК-3», где в настоящий момент остается 63 вакансии, и в региональные структурные подразделения холдинга «РЖД», -- сообщили в пресс-службе компании.

Вагоноремонтное депо на станции «Смычка» было создано в Нижнем Тагиле в 2011 году и проработало уже шесть с половиной лет.