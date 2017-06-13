90% россиян недовольны качеством и ценой коммунальных услуг

Проведенный среди россиян онлайн-опрос показал, что 90% жителей РФ недовольны качеством и стоимостью коммунальных услуг, 83% респондентов не устраивает качество капитального ремонта домов, об этом сообщает газета «Известия».

По данным Счетной палаты, 47% опрошенных считают качество услуг ЖКХ неудовлетворительным. 44% россиян в некоторых российских регионах считают приемлемым качество коммунальных услуг, но их стоимость - не соответствующей.





Ирина Ирбитская, директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС:



