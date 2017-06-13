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90% россиян недовольны качеством и ценой коммунальных услуг

13 июня 2017, 16:20Добавить новость
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Счетная палата РФ провела онлайн-опрос среди жителей России: устраивает ли их качество и цена коммунальных услуг.

Проведенный среди россиян онлайн-опрос показал, что 90% жителей РФ недовольны качеством и стоимостью коммунальных услуг, 83% респондентов не устраивает качество капитального ремонта домов, об этом сообщает газета «Известия».

 

По данным Счетной палаты, 47% опрошенных считают качество услуг ЖКХ неудовлетворительным. 44% россиян в некоторых российских регионах считают приемлемым качество коммунальных услуг, но их стоимость - не соответствующей. 

Ирина Ирбитская, директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС:

Пользователи на 100% правы, и их мнение по поводу состояния домов и качества коммунальных услуг достоверней оценок любых экспертов.

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