Прокуратура Серова обязала теплоснабжающую организацию осуществить срочный ремонт труб

Прокуратуру Серова обязала теплоснабжающую организацию произвести ремонт и замену неисправного теплооборудования в связи с предстоящим отопительным сезоном 2017-2018.

По обращению жительницы многоквартирного дома прокуратура Серова провела проверку теплоснабжающей организации ООО «Вертикаль», ответственной за содержание и эксплуатацию теплооборудования.





Во время проведения прокурорской проверки были выявлены нарушения требований технической эксплуатации – местами была повреждены теплоизоляция, а где-то и вовсе отсутствовала.





Подобная ситуация может грозить возникновением аварий на теплотрассе и нарушением централизованного теплоснабжения жилых и административных зданий. В связи с обнаруженными нарушениями прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием их устранения.





Организации, отвечающей за обслуживание теплосетей в городе, судом дано три месяца для исправления всех недочетов, обнаруженных во время проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.