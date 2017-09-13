Директор УК из Североуральска ответит за невыплату 1,3 млн рублей и мошенничество

Было установлено, что с марта по май 2016 года заработная плата не выплачивалась 67 сотрудникам, хотя, как сообщают в СК РФ по региону, подозреваемый имел все средства для этого.





Также оказалось, что мужчина, находясь во главе управляющей компании, дал поручение подчинённым направить в суд иск о взыскании задолженности с лица, который по факту ничего должен не был. Однако всё было подстроено таким образом, что по итогам судебного решения с жильца незаконно было взыскано более 30 тысяч рублей.





Интересно, что обвиняемый не пошел на встречу следствию, которое требовало погасить задолженность. Он скрывался, не отвечал на звонки и вину не признал. В рамках дела было опрошено множество свидетелей, что помогло составить общую картину. Дело в итоге было передано в суд.