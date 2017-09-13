| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Директор УК из Североуральска ответит за невыплату 1,3 млн рублей и мошенничество

13 сентября 2017, 07:30Добавить новость
город,деньги,закон,мошенничество,нарушение,проверка,Свердловская область,суд,Североуральск
В Североуральске завершили расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы на общую сумму 1,3 млн рублей и мошенничества. На скамье подсудимых - 42-летний исполнительный директор компании.

Было установлено, что с марта по май 2016 года заработная плата не выплачивалась 67 сотрудникам, хотя, как сообщают в СК РФ по региону, подозреваемый имел все средства для этого.

Также оказалось, что мужчина, находясь во главе управляющей компании, дал поручение подчинённым направить в суд иск о взыскании задолженности с лица, который по факту ничего должен не был. Однако всё было подстроено таким образом, что по итогам судебного решения с жильца незаконно было взыскано более 30 тысяч рублей.

Интересно, что обвиняемый не пошел на встречу следствию, которое требовало погасить задолженность. Он скрывался, не отвечал на звонки и вину не признал. В рамках дела было опрошено множество свидетелей, что помогло составить общую картину. Дело в итоге было передано в суд.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Бывшая заведующая детского сада в Екатеринбурге обвиняется в хищении 120 000 рублей и служебных подлогах
5 июля, 13:20
3 0
2
Трое екатеринбуржцев мошенническим путем лишили квартиры местного жителя: все они предстанут перед судом
20 июня, 12:25
1 0
1
Шахтёры из Североуральска подделывали больничные листы: ущерб составил почти 500 тысяч рублей
7 сентября, 07:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 144
Подписаться на новости