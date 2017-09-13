Свердловский фонд ОМС закупит два легковых автомобиля на 2,7 млн рублей

На сайте госзакупок появился конкурс, объявленный ТФОМС на закупку двух легковых авто на общую стоимость в 2,7 млн рублей.

Техзадание гласит, что в фонд ОМС региона должны поступить два автомобиля текущего года выпуска, в черном, белом или серебристом цвете. Двигатель должен быть не менее 2 литров, мощность в 150 лошадиных сил.





Авто должны быть оборудованы климат-контролем, обогревом сидений, датчиками парковки и иными гаджетами, передает Znak.com.





Эксперты предполагают, что речь идёт о Toyota Camry в минимальной комплектации. Итоги конкурса будут подведены 19 сентября.