USD 58.06 - 0.79
EUR 61.77 - 0.91
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Реестр недобросовестных бизнесменов должен быть создан в Свердловской области

14 февраля 2017, 10:30Добавить новость
Свердловская область,Евгений Куйвашев,бизнес,реестр,бизнесмены,поставщик,товары,губернатор
Губернатор Свердловской области предложил коллегам создать список недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Евгений Куйвашев сообщил, что это нужно для создания «здоровой» конкуренции между предпринимателями, сообщает «Областная газета».
Мы должны не просто доклад сформировать, отписку, мы должны там выразить своё мнение по этому вопросу. Я считаю, что здесь нужно выйти с законодательным предложением, где необходимо обосновать необходимость раскрывать персональные данные поставщиков, в части учреждения тех или иных организаций. Только тогда это будет эффективно. А то сегодня одна организация, завтра — другая, а учредители те же самые,  распорядился губернатор.

Когда соответствующий доклад будет готов, его отправят администрации Президента РФ.
 
© TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
Специальная комиссия для привлечения инвестиций в отдельные отрасли промышленности создана в Свердловской области 9 января, 15:00
9 бизнес-инкубаторов Свердловской области подвели итоги деятельности за год 19 декабря 2016, 16:15
Инвестиционная привлекательность Среднего Урала обсуждалась на заседании президиума Союза промышленников региона 20 ноября 2016, 09:15

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 74
Подписаться на новости