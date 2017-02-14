Реестр недобросовестных бизнесменов должен быть создан в Свердловской области

Губернатор Свердловской области предложил коллегам создать список недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Евгений Куйвашев сообщил, что это нужно для создания «здоровой» конкуренции между предпринимателями, сообщает «Областная газета»

Мы должны не просто доклад сформировать, отписку, мы должны там выразить своё мнение по этому вопросу. Я считаю, что здесь нужно выйти с законодательным предложением, где необходимо обосновать необходимость раскрывать персональные данные поставщиков, в части учреждения тех или иных организаций. Только тогда это будет эффективно. А то сегодня одна организация, завтра — другая, а учредители те же самые, — распорядился губернатор.

Когда соответствующий доклад будет готов, его отправят администрации Президента РФ.