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Бизнес в Нижнем Тагиле

Ипотека в России рекордно подешевеет в 2017 году

14 февраля 2017, 13:40Добавить новость
Россия,ипотека,ставка по кредиту,показатели,снижение,сбербанк,жилье
В 2017 году ожидается рекордно низкий уровень процентной ставки по ипотечным кредитам, сообщает газета «Известия». В России закончилось субсидирование программы ипотеки, но, несмотря на это, процент ипотечной ставки понижается. 

Начиналась ипотека в РФ с 40% годовых, с развитием в стране экономики и финансирования показатель ставки постоянно варьировался: то повышаясь, то снижаясь, но никогда не достигал однозначного числа. В этом году ожидается рекордное снижение – до 9,7-9,8%. 

Минстрой предполагает, что этот показатель в 2017 году закрепится. Сбербанк пока отказывается высказать официальное мнение, так как это может существенно изменить ситуацию на рынке.

 
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