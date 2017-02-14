Ипотека в России рекордно подешевеет в 2017 году

В 2017 году ожидается рекордно низкий уровень процентной ставки по ипотечным кредитам, сообщает газета «Известия». В России закончилось субсидирование программы ипотеки, но, несмотря на это, процент ипотечной ставки понижается.
Начиналась ипотека в РФ с 40% годовых, с развитием в стране экономики и финансирования показатель ставки постоянно варьировался: то повышаясь, то снижаясь, но никогда не достигал однозначного числа. В этом году ожидается рекордное снижение – до 9,7-9,8%.
Минстрой предполагает, что этот показатель в 2017 году закрепится. Сбербанк пока отказывается высказать официальное мнение, так как это может существенно изменить ситуацию на рынке.