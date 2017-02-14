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Бизнес в Нижнем Тагиле

Раздавшая школьникам хлеб с плесенью организация из Нижнего Тагила приостановила сотрудничество с поставщиком хлеба

14 февраля 2017, 15:25Добавить новость
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В Нижнем Тагиле «Комбинат общественного питания» приостановил своё сотрудничество с поставщиком хлеба. Организация сообщает, что ответственные сотрудники получили административные наказания.

Напомним, в конце января в школе №7 Нижнего Тагила была организована прокурорская проверка из-за сообщения от одного из учащихся об антисанитарии в школьной столовой. В результате в отношении осуществляющей питание компании «Комбинат общественного питания» были возбуждены административные дела.
Пресс-служба организации сообщила, что все выявленные нарушения будут ликвидированы в самом ближайшем будущем, а хлеб больше не закупается у прежнего поставщика:

 

Инцидент с реализацией некачественного хлеба произошёл впервые. Компания внимательно подходит к выбору поставщиков продуктов. Подобные сбои в работе недопустимы. На данный момент сотрудничество с поставщиком хлеба приостановлено, ответственные сотрудники получили административные наказания, -- прокомментировали на предприятии.

 

Далеко не во всех детских образовательных учреждениях питанием заведуют сторонние организации. В качестве примера успешно и грамотно организованной работы столовой можно привести детский развивающий центр Нижнего Тагила «Монтессори-Академия»:

 

У нас работают собственные повара. Дети их знают, могут высказывать свои пожелания, допустим, если хотят какао почаще. Если повар пересолил суп, ему тоже об этом все сразу скажут, -- рассказала директор Татьяна Баландина.

 

Любой родитель имеет возможность лично проконтролировать работу кухни, причем, не выходя из дома:

 

Всё находится под видеонаблюдением. Любой родитель может открыть видеонаблюдение и хоть целый день наблюдать, как повара работают на кухне. Поэтому поварам халатно себя вести просто невозможно, -- подчеркнула Татьяна Баландина.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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